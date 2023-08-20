Глеб Никитин рассказал, какие языки учат его дети Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью ТАСС рассказал о том, какими языками владеет он сам и его дети.

По словам главы региона, ранее он изучал английский и испанский языки.

"Когда-то (английский – прим. ред.) знал получше, потом похуже", - отметил Глеб Никитин.

Дети губернатора учат английский как основной, а вторым языком был испанский.

"Сейчас выбирают еще один обязательный. Петя оставил все без изменений. Арина предпочла китайский", - рассказал Глеб Никитин.

Отвечая на вопрос, не мешает ли иностранный язык быть патриотом России, Глеб Никитин сказал, что вопрос является мировоззренческим, философским.

"Каждый сам находит на него ответ. А вот ваша (обращается к интервьюеру - прим. ред.) реплика об английском гипертрофирована, мне кажется, до степени неадекватности… Чтобы знание языка мешало быть патриотом, так, полагаю, никто не думает", - подчеркнул губернатор.

При этом Глеб Никитин рассказал, что никогда не любил английский язык.

"Давался тяжело, долго я с ним страдал, с освоением", - сказал глава региона.