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Общество

Профориентационный курс "Россия - мои горизонты" стартует в школах России 7 сентября

06 сентября 2023 17:38  [71] Общество

Фото: пресс-служба проекта "Билет в будущее"

Профориентационный курс "Россия - мои горизонты" стартует в школах России в рамках внеурочной деятельности 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Билет в будущее".

Согласно информации, занятия будут проходить каждую неделю по четвергам. Всего их будет 34. Школьникам расскажут о достижениях России во всех сферах экономического развития, в сфере инноваций и развития науки, инженерии и в других областях.

Также ребята узнают о современном рынке труда, о перспективных профессиях и специальностях, о тех навыках, освоение которых поможет им стать востребованными специалистами.

Каждое занятие курса адаптировано под возраст школьника. За учебный год поэтапно школьники изучат все сферы, разберутся в своих способностях, протестируют профессии и определят ту, которая, возможно, станет для каждого любимой работой в будущем.

Курс "Россия - мои горизонты" будет проходить на трех уровнях "Профминимума": базовом, основном и продвинутом, в том числе для участников проекта "Билет в будущее", на базе которого реализуется единая модель профориентации.

Рабочая программа и материалы курсов доступны на информационном ресурсе проекта "Билет в будущее". 

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Теги:
Образование Школы
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