Если трудно - помогут Общество

Нижегородская область за основу взяла социальное направление. Протянуть руку помощи тем, кто оказался в непростой ситуации, чьи доходы ниже прожиточного минимума, - такую задачу правительство региона считает для себя первостепенной. Особое внимание - семьям с детьми. И это не пустые слова. Основу расходов областного бюджета составляют социальные нужды. В 2023-м, к примеру, на эти цели направлено 60 процентов затрат.

Семья - в центре внимания

За шесть лет уровень поддержки жителей области вырос почти вдвое. Если в 2017-м на эти цели было определено 18 миллиардов рублей, то в 2022-м - уже 34 миллиарда. В регионе действует около 100 выплат и пособий, 84 из них финансируется из областного бюджета. Больше половины средств, определённых на социальную поддержку, направляют семьям. В 2022-м они получили государственную помощь на 19,5 миллиарда рублей. За последние три года на выплаты и пособия такого рода перечислено свыше 45 миллиардов.

"Опека семей с детьми позволяет решать задачи демографического развития, стоящие перед областью, - говорит Глеб Никитин. - Они как никогда актуальны в силу определённых социально-экономических причин".

Государственная поддержка даёт уверенность в будущем, люди чувствуют, что, даже если придётся трудно, им помогут. В том числе и поэтому в области растёт количество многодетных семей. В прошлом году их стало больше почти на 24 процента. А всего насчитывается свыше 28 тысяч многодетных семей.

Конечно, государство помогает материально, установив ряд выплат и пособий. Родители третьего ребёнка получают от области сертификат на материнский капитал. Его размер составляет 100 тысяч рублей. Средства можно направить на обучение детей, улучшение жилищных условий.

Последнее для многодетных семей особенно важно. Правительство области это отлично понимает и старается помогать в решении этого вопроса. В регионе действует программа, в рамках которой родителям, воспитывающим троих детей и больше, бесплатно выделяют землю для строительства дома.

Обязательное условие: к участку должны быть подведены все коммуникации. За пять лет почти 3 тысячи семей получили землю.

Но не всем по силам строительство дома. У тех, кто согласен купить готовый или приобрести более просторную квартиру, есть альтернатива - жилищный сертификат. Его начали выдавать по инициативе губернатора. Как показывает практика, семьи довольно часто предпочитают финансовую помощь земельному участку. За два с половиной года выдано уже более тысячи жилищных сертификатов номиналом 470 тысяч рублей.

Сироты с квартирами

В решении квартирного вопроса регион помогает не только многодетным семьям, но и сиротам. Жизнь с самого начала была к ним немилостива: оставшись без родителей, дети самостоятельно прокладывают дорогу в будущее. Но стартовую площадку - образование, квартиру, даёт государство. При таких исходных условиях двигаться вперёд проще.

По условиям программы, детям-сиротам муниципалитеты покупают квартиры. И нередко квадратные метры, приобретённые за счёт бюджетных средств, пустовали. По инициативе Глеба Никитина порядок выделения жилья усовершенствован. В результате квартиры покупают по актуальной стоимости. Ребёнок-сирота вправе выбрать муниципалитет, на территории которого он предпочитает жить.

"За пять лет около 3 тысяч детей-сирот уже обеспечены жильём, - отметил глава региона. - Правительство области взяло на себя обязательство до 2025 года закрыть очередь, которая образовалась по состоянию на 1 января 2020 года (2673 человека), и обеспечить молодым людям комфортные условия.

Так же, как и у многодетных семей, у сирот есть альтернатива. Вместо квартиры от государства могут получить единовременную денежную выплату. Её выделяют детям-сиротам по достижении 23 лет, имеющим стабильную работу, не имеющим проблем с законом, задолженности по налогам. То есть такую меру поддержки могут получить социально адаптированные лица из числа детей-сирот".

Такая мера поддержки введена для того, чтобы покончить с неприятным наследием прошлого - не все сироты в положенный срок получили квартиру. Детям-сиротам выделяют средства на покупку жилья. В этом году на эти цели в бюджете области предусмотрено более 460 миллионов рублей - значит, ещё 125 детей-сирот переедут в свои квартиры.

По условиям контракта

Нижегородская область стала одной из первых участниц федеральной программы по борьбе с бедностью. По её условиям, с теми, чьи доходы ниже определённой черты, заключают социальные контракты. Цель документа - в первую очередь помочь человеку выйти на стабильный заработок. Поэтому государство выделяет средства на профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве либо оказывает поддержку в открытии своего дела. Последнее направление пользуется особой популярностью.

"С 1 июля 2022 года размер единовременной выплаты в рамках социального контракта, предназначенной на организацию индивидуального предприятия, вырос на 40 процентов и составил 350 тысяч рублей, - отметил губернатор. - Средства позволяют приобрести всё необходимое для того, чтобы начать своё дело, развивать его".

За время действия программы более 130 тысяч нижегородских семей улучшили материальное положение. Только в прошлом году в регионе заключено 50,5 тысячи социальных контрактов. Программа доказала свою эффективность. По итогам 2022 года, 45% нижегородцев, ставших её участниками, смогли повысить уровень своих доходов.

Услуги переводят в цифру

Пожилые люди нуждаются в особой заботе. Дети и внуки навещают, конечно, но не так часто, как хотелось бы. В поисках общения пенсионеры приходят в центры соцобслуживания - как государственные, которые работают в каждом муниципалитете, так и частные.

В области проживает более 1 миллиона пенсионеров, многим из них требуется помощь в организации досуга. Помимо центров социального обслуживания их ждут в домах культуры, библиотеках, ФОКах, где созданы различные объединения, клубы.

В ходе стратегической сессии, посвящённой социальной сфере, речь шла о создании в регионе новых площадок, где люди могли бы встречаться, общаться, найти занятие по интересам. Участники статсессии сошлись во мнении, что необходимо продумать содержательную часть кружков по интересам.

В силу возраста, состояния здоровья не все пожилые люди могут выйти из дома. В этом случае социальные работники сами приходят к ним - помогают по хозяйству, решают насущные вопросы. Такие сотрудники нуждаются в специальной подготовке. Пока в регионе нет практико-ориентированной образовательной площадки, где социальные работники могли бы пройти обучение, повысить квалификацию. Это позволит повысить качество соцуслуг.

Как показала независимая оценка, которую в 2022-м прошли более 900 социальных, образовательных, медицинских учреждений области, в целом нижегородцы довольны их работой. Но ряд претензий имеется. И больше всего их поступило от людей с инвалидностью. Им тяжело лично приходить за справкой или пособием.

- Это, пожалуй, самый острый вопрос, стоящий перед правительством области, - подчеркнул Глеб Никитин. - В 2022 году ещё 25 социальных учреждений стали доступны для людей с инвалидностью. Понимаем, что этого недостаточно, и будем изыскивать дополнительные возможности для решения вопроса.

В том числе - за счёт цифровизации. К концу прошлого года 42 процента оказываемых социальных услуг можно было получить в электронном виде. В таком же формате у нижегородцев есть возможность оформить 35 мер поддержки.

"Во главу угла необходимо ставить интересы нижегородцев, - подчёркивает Глеб Никитин. - Люди должны чувствовать внимание и заботу, а при оказании государственных и муниципальных услуг нужно исходить из принципа человекоцентричности".

Юлия БОРИСОВА.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА, Александра ВОЛОЖАНИНА.