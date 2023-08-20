Проекты Нижегородской, Вологодской и Курской областей получили денежные гранты на форуме «Территория ритма» Общество

Проекты команд из Череповца, Нижнего Новгорода и Курска были признаны лучшими на международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория ритма», который прошел в Нижегородской области со 2 по 5 сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, победители получили денежные гранты, а также сертификаты на поездку по России «Больше, чем путешествие» от платформы «Россия — страна возможностей».

Победителем форума стала команда, объединившая участников из 15 регионов страны. Их проект развития действующей в Вологодской области инклюзивной логистической компании получил грант в размере 150 тысяч рублей. Лидер команды - предприниматель из Череповца Максим Малинин - отмечает, что на создание проекта его вдохновила семья.

«Инклюзия — это личная история моей семьи, поскольку моя жена перемещается на коляске. Тема построения инклюзивного общества и трудоустройства инвалидов 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата стала для нашей семьи важным ориентиром социальных изменений. Мы создаем социальное предприятие, которое готовит профессиональные кадры из числа инвалидов 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата», — рассказал Максим Малинин.

Второе место заняла команда, которая презентовала проект сети фитнес-клубов в Нижнем Новгороде для детей и взрослых «Surf fitness». Его главная особенность — тренеры работают не только над улучшением физических способностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, но и при помощи занятий на балансборде развивают их координацию. Грант составил 100 тысяч рублей.

«Я хочу сделать проект международным, что позволит создать новые рабочие места, новые связи, сильное комьюнити для продвижения ценностей: свобода движения, спорт через удовольствие, фитнес всей семьёй. Все это укрепляет, оздоравливает и взращивает человека. Сейчас мы будем работать над медийностью проекта, чтобы о нем узнали все», — говорит лидер нижегородского проекта Анна Комарова.

Сертификат на 50 тысяч рублей и третье место получил проект по созданию студии воздушной акробатики для детей и подростков с расстройствами аутистического спектра (РАС) «Купол». Проект направлен на создание инклюзивной студии, где с помощью новой методологии дети с РАС получат возможность для социализации и развития физических навыков для жизни, в эмоционально комфортной и безопасной среде. По словам лидера команды Людмилы Самофаловой из Курска, благодаря форуму «Территория ритма» проект заметили и поддержали новые партнеры. Сейчас студия находится на стадии запуска, а её открытие запланировано на конец сентября.

«Когда в 2017 году мы познакомились с автором проекта, еще не было нашего центра инноваций, о социальном предпринимательстве знал далеко не каждый, хотя многие им занимались. Сегодня, конечно, ситуация поменялась — у нас появился реестр социальных предпринимателей, а Нижегородская область входит в тройку лидеров по этому направлению. Также выделяются прямые гранты для социальных предпринимателей, создается кластер социальных инноваций. На форуме как раз происходят те самые диалоги, которые в дальнейшем создают новые меры поддержки и тренды развития инклюзивной среды», — подчеркнул министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Как отмечают организаторы, главная ценность форума заключается не только в ресурсных и образовательных возможностях, которые предоставляют каждому участнику, но и в общении, знакомстве с новыми людьми, формировании сообщества лидеров социальных изменений.

«В самом начале нашего пути, когда мы только запустили форум, к нам приехали всего шесть регионов, а сегодня мы собрали участников со всей страны. Событие стало всероссийским и международным. Сегодня сюда приехали сотни людей, которые горят желанием совершенствовать социальную сферу, некоммерческий сектор, хотят развиваться в государственной и муниципальной службе, становиться драйверами развития своих регионов. Каждый из участников сейчас привезет в свой регион новые знания, инструменты, предложения. И, в конечном итоге, это сделает нашу страну еще сильнее, ведь здесь добрые стали сильными», — отметил руководитель форума «Территория ритма» Роман Пономаренко.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) уже второй год выступает партнером форума, и в этот раз 15 участников подписали национальные инклюзивные договоры.

Также в рамках форума выступили эксперты КУПНО. Каждый участник смог получить индивидуальную карьерную консультацию от специалистов университета, обратиться за помощью по логике и структуре проекта, визуализации идей и презентации проектов.

Напомним, международный инклюзивный форум «Территория ритма» проводится в Нижегородской области с 2017 года. В 2023 году его посетило рекордное количество участников — свыше 300 человек из более чем 55 регионов России и зарубежных стран. За всё время существования проекта его участниками было создано более 65 социальных бизнесов, выиграно более 40 грантов, запущено более 85 социально значимых проектов. Количество участников сообщества «Ритм» превысило 1 900 человек по всей России.