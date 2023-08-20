Более 550 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профилактические осмотры за 8 месяцев 2023 года Общество

Более 550 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профилактические осмотры за 8 месяцев 2023 года. Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это число увеличилось на 68,5%.

По информации ведомства, темпы охвата жителей профилактическими осмотрами и диспансеризацией традиционно возрастают к концу года. Если в 2022 году необходимые процедуры прошли около 850 тысяч нижегородцев, в этом году запланировано обследование уже более миллиона жителей области.

Как отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения региона, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, основной целью диспансеризации является раннее выявление жизнеугрожающих заболеваний. На первом этапе обследования проверяется наличие у пациентов признаков хронических неинфекционных заболеваний, связанных с болезнями системы кровообращения, онкологических заболеваний, сахарного диабета, а также хронических болезней органов дыхания и пищеварения.

«Многие хронические заболевания могут долгое время никак себя не проявлять, поэтому регулярная диспансеризация помогает выявить их на ранней стадии. В частности, скрининг организма на выявление онкологических заболеваний крайне важен для ранней диагностики данной патологии. Для дообследования и уточнения диагноза пациента отправляют на второй этап диспансеризации. Полный список обследований и консультаций зависит от возраста и выявленных заболеваний», – рассказала Наталья Савицкая.

С начала года более 200 тысяч нижегородцев, прошедших диспансеризацию, были направлены на второй этап обследования. В ходе проведенных процедур впервые было выявлено около 20 тысяч случаев болезни системы кровообращения, около двух тысяч случаев сахарного диабета, около двух тысяч случаев болезни органов пищеварения и более тысячи случаев болезни органов дыхания. Еще почти 600 нижегородцам поставлен диагноз «онкологическое заболевание».

«Многие пациенты до обследования не знали о развитии в их организме опаснейших заболеваний. Теперь они получают эффективное лечение, что, безусловно, повысит качество и продолжительность их жизни. Это основная задача, которую мы решаем, в том числе в рамках работы по национальному проекту «Здравоохранение», – заключила Наталья Савицкая.

Напомним, для граждан в возрасте от 18 до 39 лет предусмотрен ежегодный профилактический осмотр и диспансеризация один раз в три года. В свою очередь, люди старше 40 лет проходят диспансеризацию ежегодно.

Для того чтобы пройти обследования, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Работающим гражданам на время прохождения диспансеризации предоставляется оплачиваемое освобождение от работы на один рабочий день.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Он включает в себя девять федеральных проектов.