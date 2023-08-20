Выявленная заболеваемость инфекциями в Нижегородской области на 12% выше уровня 2022 года Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Выявленная заболеваемость инфекциями в Нижегородской области выше на 12%, чем в 2022 году, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, за восемь месяцев текущего года в регионе уже выявлено 170 случаев инфекционных заболеваний (в 2022 году за аналогичный период зарегистрировано 149 случаев).

Начиная с июля, в регионе отмечается рост заболеваемости по энтеровирусными инфекциями (ЭВИ), чаще всего им подвержены подростки до 17 лет.

Наиболее часто выявляемыми ЭВИ являются гастроэнтериты, фарингиты, стоматиты и менингиты.

Как сообщалось ранее, возбудителя кишечной инфекции выявили в Мещерском озере Нижнего Новгорода.

Напомним также, что количество укушенных клещами нижегородцев в 2023 году на 11,6% больше, чем в прошлом году.