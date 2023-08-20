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Происшествия

Житель города Павлово получил десять лет тюрьмы за убийство знакомого

07 сентября 2023 13:30  [70] Происшествия

Житель города Павлово в Нижегородской области получил десять лет тюрьмы за убийство своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Согласно информации, следствие и суд установили обстоятельства совершения преступления.

В ходе расследования выяснилось, что 29 марта 2022 года в квартире дома по ул. Фаворского в Павлове подозреваемый во время пьяной ссоры нанес своему знакомому множественные ножевые ранения, от которых 42-летний мужчина скончался.

Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее правоохранители задержали 21-летнюю нижегородку по подозрению в убийстве 16-летнего подростка.

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Теги:
Павлово Следственное управление Убийство
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