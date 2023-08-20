Первые 24 из 300 автобусов ПАЗ для межмуниципальных маршрутов приобретены в Нижегородской области Экономика

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Первые 24 из 300 автобусов ПАЗ для межмуниципальных маршрутов приобретены в Нижегородской области по механизму специальных казначейских кредитов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Как рассказал глава региона, первая партия новых автобусов скоро будет передана в Богородский, Городецкий и Арзамасский районы.

При этом, по словам губернатора, минтранс совместно с администрациями округов учитывал особенности маршрутов, связывающих населенные пункты в сельской местности.

"Мы с коллегами доказали на федеральном уровне необходимость финансовой поддержки программы по масштабному обновлению подвижного состава общественного транспорта в малых городах и сельских территориях. И я благодарен Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за всестороннюю поддержку нашего начинания", - написал Глеб Никитин.

Ожидается, что всего новые автобусы ПАЗ поступят в 32 муниципалитета Нижегородской области.

Напомним, что почти 1,6 млрд рублей направят на закупку автобусов для Нижегородской области в счет специального казначейского кредита.

Ранее сообщалось, что первые электробусы прибыли в Нижний Новгород.