Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Воскресенский район: не только Светлояр
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
07 сентября 2023 14:22  [119] Первые 24 из 300 автобусов ПАЗ для межмуниципальных маршрутов приобретены в Нижегородской области
07 сентября 2023 10:02  [182] Объем госдолга Нижегородской области увеличился на 570 млн рублей
06 сентября 2023 16:06  [288] Оптовая цена бензина марки АИ-95 обновила исторический максимум
06 сентября 2023 14:25  [296] Банк России временно повысит ежедневную продажу валюты почти в 10 раз
06 сентября 2023 11:56  [301] Автомобили в России до конца года могут подорожать на 20%
06 сентября 2023 10:25  [271] Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области увеличился на 21,9%
06 сентября 2023 09:17  [369] Предварительный отчет по кадастровой оценке объектов капстроительства опубликован в Нижегородской области
05 сентября 2023 13:22  [377] Безработица в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня
05 сентября 2023 12:05  [360] Владислав Атмахов предлагает перенести "пахнущие" предприятия из городов в промзону
05 сентября 2023 11:16  [372] Обновленная инвестдекларация утверждена в Нижегородской области
Экономика

Первые 24 из 300 автобусов ПАЗ для межмуниципальных маршрутов приобретены в Нижегородской области

07 сентября 2023 14:22  [119] Экономика
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Первые 24 из 300 автобусов ПАЗ для межмуниципальных маршрутов приобретены в Нижегородской области по механизму специальных казначейских кредитов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Как рассказал глава региона, первая партия новых автобусов скоро будет передана в Богородский, Городецкий и Арзамасский районы.

При этом, по словам губернатора, минтранс совместно с администрациями округов учитывал особенности маршрутов, связывающих населенные пункты в сельской местности.

"Мы с коллегами доказали на федеральном уровне необходимость финансовой поддержки программы по масштабному обновлению подвижного состава общественного транспорта в малых городах и сельских территориях. И я благодарен Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за всестороннюю поддержку нашего начинания", - написал Глеб Никитин.

Ожидается, что всего новые автобусы ПАЗ поступят в 32 муниципалитета Нижегородской области.

Напомним, что почти 1,6 млрд рублей направят на закупку автобусов для Нижегородской области в счет специального казначейского кредита.

Ранее сообщалось, что первые электробусы прибыли в Нижний Новгород.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph