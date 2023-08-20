Единую вертикаль из ведущих футбольных клубов создадут в Нижегородской области Спорт

Единую вертикаль из ведущих футбольных клубов создадут в Нижегородской области

Единую вертикаль из ведущих футбольных клубов создадут в Нижегородской области. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Как сообщает пресс-служба нижегородского парламента, 6 сентября в Дзержинске председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, президент футбольного клуба «Химик» Евгений Люлин и генеральный директор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов встретились с командой и тренерским штабом ФК «Химик».

«Футбол станет спортивной «визитной карточкой» Нижегородской области. Для этого в регионе будет выстроена единая футбольная вертикаль из двух ведущих клубов «Пари НН» и «Химика», а также молодежной команды. Тренировочный процесс тоже станет единым, материальная база серьезно укрепится, перед игроками откроются новые перспективы. При этом «Химик» останется лицом дзержинского футбола», - рассказал Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента отметил, что болельщики «Химика» давно болеют за «Пари НН», как за своих. «Теперь и нижегородцы оценили наши успехи: «Химик» делит первое и второе место с «Зенитом»-2. Готовимся к игре с соперниками из Рязани, потом – с клубами из Сибири. Чтобы встретиться лицом к лицу с сильнейшими, нужна система и поддержка власти. Теперь у футбола есть и то, и другое. Вместе будем выращивать таланты, начиная с детских спортивных школ. Улучшим материальные условия. Эта работа уже идет», - сообщил Евгений Люлин.

В сентябре на домашнем стадион «Химика» будет смонтировано современное освещение, в следующем году планируется заменить газон. В перспективе к стадиону и тренировочной базе добавится крытый стадион для круглогодичной подготовки.

Как отметил Давид Мелик-Гусейнов, селекционная служба «Пари НН» уже работает с ребятами из «Химика», и кто-то из ребят может стать звездой футбола. В сентябре на стадионе «Нижний Новгород» состоится совещание с участием всех тренеров по футболу из Нижегородской области, чтобы получить от них обратную связь. Также намечено проведение совместного тренировочного сбора на Бору. «Процесс создания футбольной вертикали в регионе запущен. Мы больше не конкуренты, у нас одна цель – сделать нижегородский футбол сильным, ярким, зрелищным и победным», - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.