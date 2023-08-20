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Происшествия

Задержаны двое из трех сбежавших заключенных в Нижегородской области

07 сентября 2023 15:21  [55] Происшествия
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Задержаны двое из трех сбежавших заключенных в Нижегородской области, сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, побег был совершен из ИК-15 на территории Краснобаковского района.

Как отметили в пресс-службе ГУФСИН по региону, все трое заключенных отбывали наказания по "нетяжким" статьям, в колонии-поселении, и не находились под охраной.

В итоге осужденные совершили еще одно преступление, совершив побег.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают третьего сбежавшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники колонии в Варнавинском районе обнаружили пушку для переброса электронной техники.

 

 

 

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Теги:
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