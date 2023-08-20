Временным регоператором на севере Нижегородской области выбран "Ситиматик" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Временным регоператором на севере Нижегородской области выбрано АО "Ситиматик-Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, к работе "Ситиматик-Нижний Новгород" приступит с 1 октября. В зону деятельности компании войдут городской округ город Шахунья, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Краснобаковский, Тоншаевский, Тонкинский, Уреньский, Шарангский муниципальные округа. Всего в сфере обслуживания проживает более 150 тысяч человек.

Статус временного регионального оператора присвоен компании на срок, не превышающий одного года. За это время будет проведен конкурс по определению постоянного оператора.

Среди приоритетных задач в АО "Ситиматик" отмечают ликвидацию навалов на контейнерных площадках, а также выстроение системной работы с муниципальными властями и населением.

Напомним, "Экостандарт" был лишен статуса регоператора вывоза мусора в Нижегородской области в середине августа.