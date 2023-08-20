Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Воскресенский район: не только Светлояр
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 сентября 2023 16:59  [50] Временным регоператором на севере Нижегородской области выбран "Ситиматик"
07 сентября 2023 16:44  [65] Новое общественное пространство благоустроили на улице Ульянова в Выксе
07 сентября 2023 16:19  [71] Интерактивную карту с достопримечательностями запустили в Нижегородской области
07 сентября 2023 15:47  [92] Незаконно установленные гаражи сносят в Советском районе
07 сентября 2023 13:56  [137] Депутат предложил выдавать льготную ипотеку только по месту прописки
07 сентября 2023 13:04  [151] Нижегородские проекты по развитию экотуризма смогут получить гранты
07 сентября 2023 12:45  [176] Граффити с пионером-героем Валей Котиком появилось в школе на Бору
07 сентября 2023 12:15  [169] Выявленная заболеваемость инфекциями в Нижегородской области на 12% выше уровня 2022 года
07 сентября 2023 11:58  [194] Полеты из Нижнего Новгорода в Пермь начнут выполняться с 13 сентября
07 сентября 2023 10:53  [218] Железнодорожную ветку Мыза-Кстово начали строить в Нижегородской области
Общество

Временным регоператором на севере Нижегородской области выбран "Ситиматик"

07 сентября 2023 16:59  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Временным регоператором на севере Нижегородской области выбрано АО "Ситиматик-Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, к работе "Ситиматик-Нижний Новгород" приступит с 1 октября. В зону деятельности компании войдут городской округ город Шахунья, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Краснобаковский, Тоншаевский, Тонкинский, Уреньский, Шарангский муниципальные округа. Всего в сфере обслуживания проживает более 150 тысяч человек.

Статус временного регионального оператора присвоен компании на срок, не превышающий одного года. За это время будет проведен конкурс по определению постоянного оператора.

Среди приоритетных задач в АО "Ситиматик" отмечают ликвидацию навалов на контейнерных площадках, а также выстроение системной работы с муниципальными властями и населением. 

Напомним, "Экостандарт" был лишен статуса регоператора вывоза мусора в Нижегородской области в середине августа.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мусор ТКО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph