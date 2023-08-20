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Общество

Объездную дорогу поселка Дачный начали строить в Дзержинске

07 сентября 2023 17:36  [94] Общество

В городском округе Дзержинск началась подготовка к строительству объездной дороги поселка Дачный, сообщили в администрации городского округа.

Дорога протяженностью около 3,5 км позволит вывести с территорий пяти поселков вдоль Бабинского кольца и 39 садовых товариществ большегрузный транспорт, перевозящий грузы к логистическому центру одного из крупных ритейлеров.

В настоящее врем выполнены проектно-изыскательские работы, заключен контракт, подрядчик приступил к подготовке участка к строительству.

"В поселках и садоводческих товариществах в общей сложности проживает около 18 тысяч жителей. В период школьных каникул за городом отдыхают дети, подростки, и беспокойство родителей по поводу их безопасности совершенно понятно. Практически круглосуточное движение фур существенно снижало качество жизни жителей поселков, разрушало асфальтовое покрытие главной дороги через Дачный поселок. Благодаря поддержке областного правительства была достигнута договоренность о строительстве объездной дороги, определены источники финансирования. Совершенно точно могу сказать, что без помощи областного правительства мы бы не смогли, даже в паре с "Тандером", приступить к реализации этого важного проекта", - отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

На строительство объездной дороги в общей сложности выделено 349,26 млн рублей из трех финансовых источников: областного дорожного фонда, средств АО "Тандер" и бюджета города Дзержинска. Более 57% от общей суммы (199,2 млн рублей) – это собственные средства АО "Тандер". Из областного дорожного фонда и бюджета города Дзержинска выделено 150 миллионов рублей. Строительство автодороги планируется завершить в 2024 году.

Ранее сообщалось, что более 11 км дорог отремонтируют в этом году по нацпроекту в Дзержинске.

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Теги:
Дзержинск Дороги
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