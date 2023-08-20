Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Воскресенский район: не только Светлояр
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 сентября 2023 18:32  [37] Почти 330 новых лифтов уже установлено в МКД Нижегородской области в этом году
07 сентября 2023 18:23  [39] Павловскую юношескую библиотеку модернизировали по модельному стандарту
07 сентября 2023 17:55  [74] Вредные продукты предложили маркировать
07 сентября 2023 17:36  [100] Объездную дорогу поселка Дачный начали строить в Дзержинске
07 сентября 2023 17:21  [117] Первый в Нижнем Новгороде школьный Кванториум открылся в Сормовском районе
07 сентября 2023 16:59  [118] Временным регоператором на севере Нижегородской области выбран "Ситиматик"
07 сентября 2023 16:44  [115] Новое общественное пространство благоустроили на улице Ульянова в Выксе
07 сентября 2023 16:19  [126] Интерактивную карту с достопримечательностями запустили в Нижегородской области
07 сентября 2023 15:47  [163] Незаконно установленные гаражи сносят в Советском районе
07 сентября 2023 13:56  [157] Депутат предложил выдавать льготную ипотеку только по месту прописки
Общество

Вредные продукты предложили маркировать

07 сентября 2023 17:55  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вредные продукты предложили маркировать. Об этом сообщают "Известия".

Согласно информации, маркироваться может появиться на продуктах, содержащих много килокалорий и вредных веществ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к вредной еде относятся переработанное (ветчина, бекон, сосиски), сладкие газированные напитки и энергетики, продукты с высоким содержанием трансжиров, например бургеры, картофель фри, чипсы.

На лицевой стороне упаковки предлагается добавлять особое обозначение о вредности продукции. 

В беседе с телеканалом "360" врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что сейчас производители добавляют в еду усилители вкусов, консервантов и других ингредиентов, из-за которых люди едят больше. При этом потребители зачастую вбирают продукты, не задумываясь о том, что кладут в корзину.

Поэтому, по словам диетолога, людям важно привить осознанность при покупке продуктов: например, покупать не белый хлеб, а цельнозерновой.

"Нужно объяснить как ребенку, что хорошо, а что плохо. Конечно, продукты лежат на полках, но право выбора остается за потребителем. Это не производитель виноват, что человек заполучит потом серьезные заболевания", - подчеркнула Елена Соломатина.

Диетолог отметила, что сейчас есть много доступной информации о вредных и полезных продуктах, однако до многих эти знания не доходят. Кроме того, вредная еда даже может стать зависимостью.

Большинство покупателей не читают этикетки в магазинах, но из-за новой маркировки человек может передумать покупать продукт.

При этом Елена Соломатина считает, что в случае введения новых правил производители не перестанут выпускать вредные продукты питания и рекламировать их. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph