Вредные продукты предложили маркировать Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вредные продукты предложили маркировать. Об этом сообщают "Известия".

Согласно информации, маркироваться может появиться на продуктах, содержащих много килокалорий и вредных веществ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к вредной еде относятся переработанное (ветчина, бекон, сосиски), сладкие газированные напитки и энергетики, продукты с высоким содержанием трансжиров, например бургеры, картофель фри, чипсы.

На лицевой стороне упаковки предлагается добавлять особое обозначение о вредности продукции.

В беседе с телеканалом "360" врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что сейчас производители добавляют в еду усилители вкусов, консервантов и других ингредиентов, из-за которых люди едят больше. При этом потребители зачастую вбирают продукты, не задумываясь о том, что кладут в корзину.

Поэтому, по словам диетолога, людям важно привить осознанность при покупке продуктов: например, покупать не белый хлеб, а цельнозерновой.

"Нужно объяснить как ребенку, что хорошо, а что плохо. Конечно, продукты лежат на полках, но право выбора остается за потребителем. Это не производитель виноват, что человек заполучит потом серьезные заболевания", - подчеркнула Елена Соломатина.

Диетолог отметила, что сейчас есть много доступной информации о вредных и полезных продуктах, однако до многих эти знания не доходят. Кроме того, вредная еда даже может стать зависимостью.

Большинство покупателей не читают этикетки в магазинах, но из-за новой маркировки человек может передумать покупать продукт.

При этом Елена Соломатина считает, что в случае введения новых правил производители не перестанут выпускать вредные продукты питания и рекламировать их.