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Общество

Школьники из Володарского и Балахнинского округов Нижегородской области вернулись из поездки в Беслан

07 сентября 2023 18:47  [104] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Школьники из Володарского и Балахнинского округов Нижегородской области 7 сентября вернулись из поездки в Беслан, организованной депутатом Законодательного Собрания Игорем Рузанкиным.

Для участия в "Вахте Памяти", которая проходит с 2004 года с 1 по 3 сентября, ребята проходили конкурсный отбор – писали эссе, рисовали картины. В результате было отобрано 40 школьников – 18 из Володарского и 22 из Балахнинского округов.

Нижегородские школьники побывали на месте трагедии, посетили мемориальный комплекс "Город ангелов". На кладбище в Беслане установлен памятник "Древо скорби", Хачкар, подаренный детьми Армении, памятник бойцам спецназа, погибшим при штурме. Здание бывшей школы №1 в Беслане стоит закрытым. Около него располагается спортивный зал, в котором удерживали заложников. Его обнесли шатром и создали мемориальный комплекс, чтобы каждый мог увидеть следы взрывов и пожара на полу и стенах, следы от пуль, выбитые окна.

Пробоины от взрывов гранат в полу заполнены цветами. В центре зала располагается деревянный крест, у подножия которого лежат живые цветы, из цветов выложена надпись "Помним. 1-3.09.2004 год". Внутри лежат мягкие игрушки и живые цветы. На стенах размещены фотографии погибших детей, родителей, учителей и сотрудников спецназа, своими телами закрывавших заложников от пуль. Стены внутри бывшего спортзала исписаны множеством надписей, которые оставили люди со всей России.

Учебные занятия проводятся в новой школе, построенной рядом. В ней до сих пор работают выжившие учителя. Рядом построен Храм новомучеников российских.

"Когда мы приехали в Беслан и зашли в здание школы, меня переполняли эмоции, я почувствовала ком в горле. То в каком состоянии находится здание приводит в полный ужас, я начала осознавать, какой кошмар пришлось пережить детям за эти три роковых дня. Также мы встретились с уже взрослыми людьми, которые являлись заложниками во время теракта. По их словам, даже спустя 19 лет им очень тяжело рассказывать об этом событии, вспоминать о том, что случилось. Для них это были самые тяжелые три дня за всю жизнь. Я узнала от них историю, в которой семья потеряла 7 детей во время теракта. Я не могла держаться. Сразу слезы навернулись на глазах. Это очень страшно, я считаю, что каждый должен хранить память об этом событии. Терроризм не должен быть в стране! Никто не имеет право причинять боль невинным людям, особенно детям. Надеюсь, что больше ни один город России не будет славится такой трагичной историей", - рассказала Юнармеец Ангелина Завалина.

"Второй год подряд мы отправляем Юнармейцев на ежегодную трехдневную "Вахту Памяти" в Беслане. Ребята меняются на глазах, они общаются с заложниками теракта, посещают места, где происходили все страшные события, ударяют в поминальный колокол, предваряя минуту молчания. Ребята посетили старую школу, "Город Ангелов", смотрели фильм и слушали игру на музыкальных инструментах. Дети приезжают с полным понимаем, что такое патриотизм, что такое зло и справедливость. Все это прочно закладывается в их памяти. Со слезами на глазах рассказывают обо всем, что узнали за время поездки. Я уверен, что из этих детей вырастут справедливые, честные, порядочные и патриотичные граждане, руководители нашей страны, области, города. Они растут достойными людьми, на которых можно будет положиться. Надолго мы с ребятами не прощаемся, впереди итоговые встречи. Конечно, мы будем продолжать эту традицию", - отметил Игорь Рузанкин.

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Теги:
Дети Законодательное собрание
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