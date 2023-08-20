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Бизнес

Серийное производство импортозамещающей пленки запустили в Урене

07 сентября 2023 18:58  [114] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская компания "Стандарт-Старвуд" при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП) запустила в Урене Нижегородской области серийное производство импортозамещающей фенольной пленки для ламинирования фанеры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что данная продукция находит свое применение, в частности, в строительстве, автомобилестроении и других отраслях промышленности.

"Реализация любого крупного проекта в современном мире связана с тесным взаимодействием десятков, а иногда и сотен различных компаний - подрядчиков, производителей, поставщиков комплектующих. И у каждого из таких участников кооперации существует своя специфика работы. Чем больше таких производств будет локализовано на территории нашей страны, тем более стабильно будет работать вся цепочка. Федеральный и региональный фонды развития промышленности – эффективный инструмент, позволяющий предприятиям снизить затраты на создание новых или перевооружение действующих производств", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он напомнил, что нижегородский бизнес может проконсультироваться по поводу всех действующих программ льготного кредитования по линии ФРП в нижегородском Фонде развития промышленности (https://frpnn.ru/).

Общие инвестиции в проект "Стандарт-Старвуд" превысили 130 млн рублей, из которых 50 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности  в виде льготного займа по программе "Проекты развития". Мощность линии по выпуску пленки для ламинирования составляет до 22 млн кв. м в год.

Ранее доля импорта пленки для ламинирования фанеры на российском рынке, по данным компании, составляла от 55% до 70%. В основном ее поставляли производители из Германии, Малайзии и Китая. Планируется, что после запуска нового производства доля импорта снизится на 35%.

Благодаря запуску нового производства на предприятии создано 35 дополнительных рабочих мест, из которых 20 – высокопроизводительные.

Напомним, на сегодняшний день федеральный и региональный фонды уже поддержали 108 заявок на льготное финансирование при реализации проектов на территории Нижегородской области. Проекты предполагают создание около 2300 новых рабочих мест и привлечение в экономику региона около 48 млрд рублей инвестиций.

Ранее нижегородский производитель электрооборудования получил льготный заем ФРП на открытие нового производства.

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Теги:
бизнес Импортозамещение Уренский район
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