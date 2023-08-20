Более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области Политика

Более двух тысяч избирательных участков на территории Нижегородской области открыты и приступили к работе, сообщает региональный избирком.

Всего в регионе 8 сентября открыты и начали работу 2 188 избирательных участков.

Голосование на избирательных участках началось с торжественного исполнения гимна Российской Федерации.

Проголосовать на избирательных участках можно все три дня: 8, 9, 10 сентября с 8.00 до 20.00.

«Все участковые избирательные комиссии приступили к работе в штатном режиме. Напомню, что проголосовать можно на избирательном участке, а также на дому, если на то есть уважительная причина. Для этого необходимо письменно или по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию до 14.00 10 сентября. Также это можно сделать через родственников или других лиц. В этом случае к вам выезжают члены комиссии для проведения голосования вне помещения. Стартовало и дистанционное электронное голосование, все, кто подал заявление, смогут проголосовать в любое удобное время, начиная с сегодняшнего дня, с 8.00, и до 20.00 10 сентября», - рассказала председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Для избирателей, подавших заявление на участие в ДЭГ, доступен специальный портал для голосования: https://vybory.gov.ru.

В организации голосования задействована вся избирательная система Нижегородской области, а это более 20 000 членов избирательных комиссий региона.

Напомним, что в единый день голосования 2023 года на территории региона проходят выборы губернатора Нижегородской области, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 23 муниципальных и городских округах.

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На выборы губернатора Нижегородской области зарегистрировано пять кандидатов.

Ранее сообщалось, что уже более 17 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании подано в Нижегородской области. Это не финальные цифры: выбрать такой вариант голосования на предстоящих выборах можно до 4 сентября включительно