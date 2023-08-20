Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Воскресенский район: не только Светлояр
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
08 сентября 2023 09:33  [69] Евгений Люлин принял участие в дистанционном электронном голосовании
08 сентября 2023 09:26  [69] Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами начал свою работу
08 сентября 2023 09:10  [112] Более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области
07 сентября 2023 11:12  [218] Владимир Шаповалов: "Информационные атаки и фейковые вбросы рассчитаны, прежде всего, на молодёжь"
07 сентября 2023 09:50  [301] Владислав Атмахов призвал жителей Нижегородской области прийти на выборы
07 сентября 2023 09:21  [525] Владимир Путин в ближайшие дни может посетить Нижегородскую область
06 сентября 2023 10:20  [312] Евгений Семенов: «СМИ - один из важнейших участников избирательного процесса»
04 сентября 2023 15:57  [416] Пилотный проект "Мобильная УИК" тестируется в Шахунском районе
04 сентября 2023 13:06  [508] Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов оценил ход избирательной кампании - 2023
01 сентября 2023 19:04  [1317] Эксперт-мониторинг событий с 25 августа по 1 сентября 2023 года от АНО "Минин-центр"
Политика

Более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области

08 сентября 2023 09:10  [112] Политика

Более двух тысяч избирательных участков на территории Нижегородской области открыты и приступили к работе, сообщает региональный избирком.

Всего в регионе 8 сентября открыты и начали работу 2 188 избирательных участков.

Голосование на избирательных участках началось с торжественного исполнения гимна Российской Федерации.

Проголосовать на избирательных участках можно все три дня: 8, 9, 10 сентября с 8.00 до 20.00.

«Все участковые избирательные комиссии приступили к работе в штатном режиме. Напомню, что проголосовать можно на избирательном участке, а также на дому, если на то есть уважительная причина. Для этого необходимо письменно или по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию до 14.00 10 сентября. Также это можно сделать через родственников или других лиц. В этом случае к вам выезжают члены комиссии для проведения голосования вне помещения. Стартовало и дистанционное электронное голосование, все, кто подал заявление, смогут проголосовать в любое удобное время, начиная с сегодняшнего дня, с 8.00, и до 20.00 10 сентября», - рассказала председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Для избирателей, подавших заявление на участие в ДЭГ, доступен специальный портал для голосования: https://vybory.gov.ru.

В организации голосования задействована вся избирательная система Нижегородской области, а это более 20 000 членов избирательных комиссий региона.

Напомним, что в единый день голосования 2023 года на территории региона проходят выборы губернатора Нижегородской области, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 23 муниципальных и городских округах.

Работает горячая линия: (831) 202-43-68, (831) 434-44-59

На выборы губернатора Нижегородской области зарегистрировано пять кандидатов.

Ранее сообщалось, что уже более 17 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании подано в Нижегородской области. Это не финальные цифры: выбрать такой вариант голосования на предстоящих выборах можно до 4 сентября включительно

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Избирком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph