Олег Лавричев: "Процесс управления финансами требует умения оперативно реагировать на меняющиеся экономические реалии"

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Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое поздравление с Днем финансиста.
"Успешное развитие всего региона невозможно без эффективной работы ответственных, компетентных и высококвалифицированных сотрудников финансовой системы – бухгалтеров, кассиров, работников банков, директоров финпредприятий и учреждений, которые в том числе обеспечивают результативное использование бюджетных средств и работают на повышение уровня жизни нижегородцев.
Процесс управления финансами требует не только терпения и добросовестности, но и умения мыслить стратегически, оперативно реагировать на меняющиеся экономические реалии. Такие профессионалы своего дела как министр финансов области Ольга Сулима, директор департамента финансов города Юрий Мочалкин и его заместитель Владимир Лакасев решают самые сложные задачи для обеспечения работы огромного экономического механизма.
В ваш праздник от души желаю вам здоровья и благополучия, уверенного преодоления любых трудностей, мира и добра!" - сказал Олег Лавричев.
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