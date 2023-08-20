Олег Лавричев: "Процесс управления финансами требует умения оперативно реагировать на меняющиеся экономические реалии" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое поздравление с Днем финансиста.

"Успешное развитие всего региона невозможно без эффективной работы ответственных, компетентных и высококвалифицированных сотрудников финансовой системы – бухгалтеров, кассиров, работников банков, директоров финпредприятий и учреждений, которые в том числе обеспечивают результативное использование бюджетных средств и работают на повышение уровня жизни нижегородцев.

Процесс управления финансами требует не только терпения и добросовестности, но и умения мыслить стратегически, оперативно реагировать на меняющиеся экономические реалии. Такие профессионалы своего дела как министр финансов области Ольга Сулима, директор департамента финансов города Юрий Мочалкин и его заместитель Владимир Лакасев решают самые сложные задачи для обеспечения работы огромного экономического механизма.

В ваш праздник от души желаю вам здоровья и благополучия, уверенного преодоления любых трудностей, мира и добра!" - сказал Олег Лавричев.