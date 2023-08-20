Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами начал свою работу Политика

Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами начал свою работу 8 сентября, сообщает Общественная палата региона.

В ситуационном центре и центре общественного наблюдения на экран выведена трансляция изображений с избирательных участков Нижегородской области, а также для осуществления наблюдения за ходом ДЭГ.

Стоит отметить, что наблюдатели приступили к работе на всех 2 188 избирательных участках, которые открыты в Нижегородской области. Всего же для работы на выборах было подготовлено около шести тысяч наблюдателей.

Как отметил председатель Общественной палаты региона Роман Стронгин, главная форма участия населения в управлении страной – голосование. «Важно, чтобы люди верили результатам голосования. Поэтому общественные палаты регионов организуют общественное наблюдение, готовят наблюдателей. Наша задача – защищать права избирателей на свободное волеизъявление», - сказал он.

В период голосования с 8 по 10 сентября с 8.00 до 20.00 в Общественном штабе по наблюдению за выборами-2023 работает горячая телефонная линия для приема сообщений от наблюдателей и граждан: (831) 267-11-12, (831) 267-11-13, 8 930 718 17 62.

Напомним, что в единый день голосования 2023 года на территории региона проходят выборы губернатора Нижегородской области, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 23 муниципальных и городских округах.