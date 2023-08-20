Глава МСУ Городецкого округа Александр Мудров принял участие в выборах через систему ДЭГ Политика

Глава МСУ Городецкого муниципального округа Нижегородской области Александр Мудров принял участие в выборах губернатора региона с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает администрация района.

Александр Мудров отметил, что голосовать дистанционно - это очень просто и удобно.

«Предварительно я, конечно, зарегистрировался на специальном портале, поэтому сегодня, как только стал доступен бюллетень, я перед началом рабочего совещания проголосовал. Конечно, многие предпочитают голосовать традиционно, на участках. Любой человек сможет найти удобное время в один из трех дней, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Пользуясь случаем, хочу призвать всех принять участие в выборах», - сказал Александр Мудров.

Напомним, для избирателей, подавших заявление на участие в ДЭГ, доступен специальный портал для голосования: https://vybory.gov.ru.