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Политика

Глава МСУ Городецкого округа Александр Мудров принял участие в выборах через систему ДЭГ

08 сентября 2023 10:29  [91] Политика

Глава МСУ Городецкого муниципального округа Нижегородской области Александр Мудров принял участие в выборах губернатора региона с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает администрация района.

Александр Мудров отметил, что голосовать дистанционно - это очень просто и удобно.

«Предварительно я, конечно, зарегистрировался на специальном портале, поэтому сегодня, как только стал доступен бюллетень, я перед началом рабочего совещания проголосовал. Конечно, многие предпочитают голосовать традиционно, на участках. Любой человек сможет найти удобное время в один из трех дней, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Пользуясь случаем, хочу призвать всех принять участие в выборах», - сказал Александр Мудров.

Напомним, для избирателей, подавших заявление на участие в ДЭГ, доступен специальный портал для голосования: https://vybory.gov.ru.

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Теги:
Выборы Городецкий район Избирком
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