Более 550 млн рублей направлено ТФОМС с начала года на диагностику и лечение рака кожи в Нижегородской области Общество

Более 550 млн рублей направлено территориальным фондом ОМС Нижегородской области с начала года на диагностику и лечение рака кожи в регионе.

В ведомстве уточники, что с начала 2023 года было направлено 572 мл рублей. Отмечается, что за счет средств ОМС оплачено 18 940 случаев диагностики и лечения пациентов со злокачественными новообразованиями кожи, у двух тысяч нижегородцев с начала 2023 года была впервые выявлена меланома – один из самых агрессивных видов рака.

Как сообщила директор территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова, по полису ОМС врачами-дерматологами ведется в 58 нижегородских поликлиниках и семи частных клиниках. В сложных случаях пациентов направят на консультацию в филиалы кожно-венерологического диспансера в Нижнем Новгороде, Арзамасе или Дзержинске, детский дерматолог консультирует в городской больнице №27.

Также бесплатную дерматологическую помощь по ОМС оказывает Нижегородский филиал государственного научного Центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России.

Для раннего выявления кожных заболеваний врачи рекомендуют регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию с осмотром кожных покровов и слизистых оболочек.

Напомним, что с 4 по 10 сентября 2023 года по инициативе Минздрава России проходит Неделя профилактики кожных заболеваний для повышения информированности населения о ранних признаках новообразований кожи.

Значительная доля кожных проблем приходится на хронические аллергодерматозы и псориаз, при этом в структуре онкологической заболеваемости лидируют злокачественные новообразования кожи: меланома, базалиома и плоскоклеточный рак.