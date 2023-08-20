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Бизнес

Дан старт объединению брокеров ВТБ и Открытие

08 сентября 2023 13:05  [107] Бизнес

ВТБ (брокер "ВТБ Мои Инвестиции") и "Открытие Брокер" начали подготовку к интеграции клиентов "Открытие Брокер" в ВТБ. Ее планируется завершить в январе 2024 года. Для максимального комфорта клиентов миграция планируется бесшовной. В случае получения согласия клиентов "Открытие Брокер" перевод произойдет автоматически.

Гарантами сохранности активов выступают ВТБ и "Открытие Брокер". Активы переводятся в российской депозитарной инфраструктуре.

Интеграция состоит из нескольких этапов. Первый – публикация изменений в регламент и предоставление клиентам "Открытие Брокер" подробной информации об этом. До конца года "Открытие Брокер" направит предложение о переводе в ВТБ. В случае согласия дополнительные действия предпринимать не нужно. Перевод активов будет организован в конце декабря. Завершить перевод планируется в январе 2024 года, тогда у клиентов появится возможность торговать и распоряжаться активами на брокерском счете ВТБ.

"Мы с большой ответственностью подходим к интеграции клиентов "Открытие Брокер" и сделаем всё, чтобы перевод активов прошел бесшовно и инвесторы не пропустили ни одного торгового дня на фондовом рынке. Ключевой принцип, которого мы будем придерживаться в ходе интеграции – сохранить или улучшить инвестиционные условия брокерского обслуживания", – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.  

"На каждом этапе интеграции мы будем сопровождать клиентов, держать в курсе дальнейших шагов. Чтобы перевод прошел практически незаметно для инвесторов, мы уже провели большую работу по синхронизации внутренних IT-систем ВТБ и "Открытие Брокер". Отмечу, что на российском рынке такая интеграция брокеров произойдет впервые", – сообщил руководитель "Открытие Брокер" Александр Дубров.

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