"Умная" спортплощадка открылась в поселке Культуры Кстовского округа Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Торжественная церемония открытия "умной" спортивной площадки прошла в ЖК "Времена года" в поселке Культуры Кстовского района. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, спортивный объект оборудован системой QR-кодов и wi-fi, а также точками доступа для выхода в интернет.

Для спортсменов стали доступны легкоатлетические дорожки длиной 100 метров, стойки для баскетбола, волейбола - с сеткой, столы для настольного тенниса, хоккейные ворота и воркаут-площадка.

Как отметил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, "умная" спортплощадка предназначена как для детей, так и для взрослых.

"Это универсальная площадка с резиновым покрытием, которая отлично подходит для проведения различных уличных игр, есть даже трибуны для зрителей, а зимой здесь можно будет заливать каток", - добавил он.

В ходе церемонии открытия состоялись показательные выступления футболистов спортивной школы "Олимп". Также для гостей спортивную зарядку провел заслуженный мастер спорта России, член сборной команды России по тайскому боксу, двукратный чемпион мира, чемпион Европы, трехкратный чемпион России Айк Бегян.

Как сообщалось ранее, две спортивные площадки открыли в Володарском муниципальном округе.