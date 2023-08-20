Участниками нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области до конца года станут около 17 предприятий Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Участниками нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области до конца года станут около 17 предприятий

"Нижегородские предприятия начали делать первые шаги в области внедрения бережливых технологий на несколько лет раньше, чем был разработан нацпроект. Поэтому к 2018 году, когда вышел Указ Президента о национальных целях и стратегических задачах страны, наши компании уже прочувствовали преимущества, связанные с повышением производительности труда и начали активно участвовать в нацпроекте. На сегодняшний день регион перевыполнил план количеству предприятий-участников более чем на 36 процентов. Учитывая высокую активность со стороны бизнеса, до конца года региональный центр компетенций готов начать работать еще с 17 компаниями", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Согласно паспорту нацпроекта регион к концу 2023 года должен был принять в работу 171 компанию, но на сегодняшний день предприятиями-участниками нацпроекта "Производительность труда" стали уже 233 организации.

"Наша область стабильно находится в числе первых как по количеству предприятий, вовлеченных в нацпроект, так и по численности сотрудников, обученных применению бережливых технологий. Компании-участники показывают существенные результаты – после полугода работы экспертов выработка на предприятиях в среднем вырастает на 44 процента. Важно, что таких результатов добиваются без увеличения численности персонала и дополнительных затрат", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он отметил, что на сегодняшний день нацпроект "Производительность труда" утвержден до 2024 года, и эксперты РЦК будут продолжать работу на тех предприятиях, которые присоединились к внедрению бережливых технологий до конца 2023 года. Вопрос продления нацпроекта "Производительность труда" находится в стадии обсуждения в правительстве Российской Федерации.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что нижегородский производитель электрооборудования получил льготный заем ФРП на открытие нового производства.