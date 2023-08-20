Газ подведен к деревне Огибное Семеновского округа по программе догазификации Общество

Фото: Газпром газораспределение Нижний Новгород

Строительство газораспределительной сети низкого давления протяженностью более 4 км для догазификации домовладений в деревне Огибное Семеновского района Нижегородской области завершено. Об этом сообщает пресс-служба "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, заключено уже 60 договоров с жителями населенного пункта на подключение.

В настоящее время собственники занимаются монтажом внутренних сетей и газового оборудования.

"Мы приступим к подключению потребителей по мере готовности домовладений к приему газа", - отметил директор филиала ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в городе Бор Сергей Паташов.

Напомним, программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021–2025 годы была актуализирована в апреле 2023 года. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, уточнены потребности региона в строительстве первоочередных объектов газификации. В частности, она предусматривает газификацию северных районов. Уточненная программа включает в себя проектирование и строительство в регионе около 300 объектов газоснабжения общей протяженностью почти 1 950 км.

Как сообщалось ранее, несколько домов в селе Каменки Богородского района подключили к газу в рамках догазификации.

Ранее сообщалось, что догазификация до цоколя дома станет бесплатной в Нижегородской области.