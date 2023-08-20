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Экономика

АПЗ стал обладателем сертификата разработчика авиационной техники

08 сентября 2023 15:28  [51] Экономика

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" стало обладателем сертификата разработчика авиационной техники №ФАВТ-Р-100, выданного Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральным агентством воздушного транспорта 18 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Сертификат удостоверяет, что предприятие соответствует требованиям Федеральных авиационных правил и одобрено в качестве организации-разработчика по видам работ, указанным в области действия, которая является неотъемлемой частью настоящего сертификата. Он является документом бессрочного действия.

Для подготовки предприятия к сертификации была создана рабочая группа под руководством начальника отдела управления качеством и сертификацией Александра Моисеева, которая и разработала Руководство по качеству организации-разработчика авиационной техники и другую необходимую нормативную документацию. Представители Росавиации провели аудит документации и процессов системы менеджмента качества предприятия на соответствие контрольным картам Федеральных авиационных правил.

В настоящее время на предприятии ведется подготовительная работа для оформления Сертификата изготовителя авиационной техники, что позволит АО "АПЗ" продавать изделия для гражданской авиации и расширять их номенклатуру. 

Ранее сборник "Наш Арзамас" был выпущен при поддержке Арзамасского приборостроительного завода к 445-летию города.

 

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Теги:
АПЗ
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