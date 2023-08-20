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Общество

Олег Лавричев: "Наши танкисты являются ярким примером отваги и профессионализма"

10 сентября 2023 09:06  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем таксиста.

"Наши танкисты являются ярким примером отваги и профессионализма. Служба в бронетанковых войсках требует высокой концентрации, стрессоустойчивости, выдержки и навыков командной работы.

Бронетанковые войска России навсегда вписали себя в военную историю своими подвигами. Именно благодаря танкистам в 1943 году удалось переломить хребет армии вермахта в битве на Курской дуге, тем самым предопределив Победу над немецко-фашистскими захватчиками.

Сейчас в ходе специальной военной операции нижегородские танкисты, как и наши ветераны в годы Великой Отечественной войны, стоят на передовой борьбы с нацизмом, героически защищая рубежи нашей Родины.

Экипаж боевой машины – это сплоченная и эффективная команда. Ее слаженная работа позволяет выполнить любые боевые задачи и делает из танка грозную машину, способную полностью изменить ситуацию на поле боя. Все мы помним подвиг экипажа танка "Алеша", который в ходе боя на Запорожском направлении в одиночку разгромил колонну бронетехники противника, после чего еще на протяжении 40 минут оказывал огневую поддержку нашим мотострелкам, разворачивающимся в боевые порядки. Бойцы танкового батальона "Минин" также с честью и достоинством несут гордое имя знаменитого нижегородца, чтя наши ратные традиции.

В Нижнем Новгороде сконцентрировано множество предприятий оборонного комплекса, тесно связанных с танкостроением. В годы Великой Отечественной войны на заводе "Красное Сормово" был налажен выпуск знаменитых танков Т-34, а на Горьковском автомобильном заводе выпускались легкие танки Т-70 и Т-60, а также комплектующие для бронетехники. Сегодня многие наши оборонные предприятия обеспечивают наши бронетанковые войска современными системами вооружения, наведения и динамической защиты.

В этот праздничный день желаю танкистам и всем причастным к сфере танкостроения крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Олег Лавричев Праздники
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