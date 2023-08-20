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Общество

Урок цифровой грамотности провели для школьников в Нижнем Новгороде

08 сентября 2023 16:42  [92] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижегородской области, как и во многих городах России, проходят Уроки цифровой грамотности для школьников. Федеральная акция организована партией "Единая Россия" в рамках проекта "Цифровая Россия".

Урок прошел в школе №187 Нижнего Новгорода, в нем приняли участие ребята из 10 и 11 классов. Школьникам рассказали о самых важных навыках в цифровой экономике, о том, как не стать жертвой онлайн-мошенников, а также о способах повышения уровня цифровой компетенции. 

"Сегодня огромное количество информации находится в интернете. Практически все люди передают или получают данные через сеть. И, к сожалению, актуален вопрос мошенничества, преступлений, буллинга через интернет, кражи персональных данных. И мы хотели еще раз предостеречь старшеклассников, рассказать, какие виды мошенничества сейчас есть, как не попасться на удочку  интернет-преступников, как правильно работать со своими данными, и что такое цифровой след. Для этого всего и важно обучаться цифровой грамотности", - отметил региональный координатор партпроекта "Цифровая Россия" Константин Верховинский. 

Сегодня в условиях постоянного развития технологий и появления новых электронных продуктов и услуг цифровая грамотность становится необходимой жизненной компетенцией. Поэтому обучаться грамотному использованию цифровых инструментов необходимо со школьной скамьи.  

"Сегодняшнюю встречу мы решили посвятить азам цифрового мира. И, конечно, главный акцент сделали на безопасности. Мы смогли заинтересовать ребят и доказать, что это действительно важные знания в жизни. В диалоге мы выяснили, что больше всего их волнует вопрос мошенничества, потому что, к сожалению, они сами или их близкие люди сталкивались с этим в жизни. Всегда нужно с осторожностью относиться к публикации личной информации, чтобы недобросовестные люди это не смогли использовать против вас", - рассказал цифровой волонтер Захар Шишкин. 

Напомним, "Единая Россия" запустила партийный проект "Цифровая Россия" в 2022 году для содействия цифровизации страны. Он направлен на решение широкого круга вопросов: поддержку российских ИТ-компаний и учителей информатики, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей, развитие цифровых финансовых активов и киберспорта, поддержку отечественных цифровых сервисов, платформ социальной направленности, а также создание и распространение цифрового патриотического контента. Развитие информационных технологий является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".

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Теги:
Единая Россия Школы
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