Жительница Выксы потеряла почти 275 тысяч рублей после телефонного общения с мошенником

Жительница Выксы Нижегородской области лишилась почти 275 тыс. рублей после телефонного общения с мошенником. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Согласно информации, 54-летней потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков.
В ходе разговора злоумышленник убедил женщину, что на ее имя якобы пытаются взять кредит.
Для предотвращения подобных действий с банковским счетом аферист порекомендовал взять кредит и перевести деньги на указанный им номер.
Потерпевшая выполнила все указания злоумышленника и перевела 273,9 тыс. рублей на указанный номер. Затем, осознав, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию.
Мошенника ищут, возбуждено дело, подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка лишилась квартиры и всех сбережений из-за мошенников.
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