Нижегородский бизнес может воспользоваться новым порталом для работы с машиночитаемыми доверенностями Бизнес

Предприниматели Нижегородской области могут воспользоваться новым специализированным порталом для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД). Об этом сообщает ФНС РФ.

Создателем единственного в стране единого блокчейн-хранилища машиночитаемых доверенностей является ФНС РФ. Пользователи смогут создавать МЧД в едином формате для обмена как с государственными органами, так и между хозяйствующими субъектами.

Также на портале можно проверить доверенность, созданную в сторонних сервисах, и загрузить ее в распределенный реестр ФНС России на хранение. Все доверенности, созданные по единому формату и загруженные через портал, будут храниться в едином блокчейн-хранилище ФНС России, что ускорит проверку таких документов при взаимодействии с государственными органами и с контрагентами.

Кроме того, перед загрузкой МЧД в распределенный реестр ФНС России на портале можно уточнить, не вносились ли изменения в доверенность после подписания, а также проверить электронную подпись на действительность.

Портал позволяет найти подробную информацию, узнать, что такое МЧД и как с ней работать.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года новые сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей больше не могут получить в удостоверяющих центрах квалифицированные сертификаты сотрудников. Теперь для представления интересов организаций и индивидуальных предпринимателей в электронном пространстве новым сотрудникам необходимо использовать машиночитаемую доверенность в связке с его личным квалифицированным сертификатом электронной подписи физического лица.