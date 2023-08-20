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Политика

Десять мобильных групп Общественного штаба по наблюдению за выборами работают в Нижегородской области

09 сентября 2023 13:38  [108] Политика

Член Общественной палаты Нижегородской области, член Общественного штаба по наблюдению за выборами, полковник запаса Николай Михневич рассказал, как в дни голосования организована работа мобильных групп. 

"Общественным штабом Нижегородской области организована работа 10 мобильных групп: 3 находятся в центральном штабе и 7 – в крупных муниципалитетах области. За каждой мобильной группой закреплены наши представители, либо представители Общественных палат районов. В каждой группе по одному – два специалиста. Представители центрального Общественного штаба также могут выехать в любое место для оперативного реагирования на заявления граждан. На сегодняшний день жалоб не было. Но наши группы находятся в постоянной готовности к выезду", - отметил Николай Михневич. 

Напомним, на всех 2188 избирательных участках все три дня работают общественные наблюдатели. Всего в регионе Общественной палатой Нижегородской области было подготовлено порядка 6000 наблюдателей.

В период голосования с 8 по 10 сентября с 08:00 до 20:00 в Общественном штабе по наблюдению за выборами-2023 работает "горячая" телефонная линия для приема сообщений от наблюдателей и граждан: (831) 267-11-12, (831) 267-11-13, 8 930 718 17 62.

 

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Теги:
Выборы Общественная палата
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