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Политика

Явка на нижегородских избирательных участках к 15:00 9 сентября составила 24,88%

09 сентября 2023 16:25  [1] Политика

Избирательная комиссия Нижегородской области сообщила, что по состоянию на 15:00, избирательные участки Нижегородской области посетили 588 426 избирателя, что составляет 24,88 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках.

Наиболее высокая явка избирателей на 15.00 наблюдается:
– 59,04 % в Краснобаковском муниципальном округе;
– 51, 33 % в Ардатовском муниципальном округе;
– 50,05 % в Лукояновском муниципальном округе.

Из 125 531 избирателя, включенного в список, голосующих с помощью ДЭГ, явка составила 68%  - проголосовало 85 960 человек. 

Напомним, что в Нижегородской области работают 2 188 избирательных участка. Проголосовать на избирательных участках можно все 3 дня: 8, 9, 10 сентября с 8.00 до 20.00.

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