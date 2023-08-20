Явка на нижегородских избирательных участках к 15:00 9 сентября составила 24,88% Политика

Избирательная комиссия Нижегородской области сообщила, что по состоянию на 15:00, избирательные участки Нижегородской области посетили 588 426 избирателя, что составляет 24,88 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках.

Наиболее высокая явка избирателей на 15.00 наблюдается:

– 59,04 % в Краснобаковском муниципальном округе;

– 51, 33 % в Ардатовском муниципальном округе;

– 50,05 % в Лукояновском муниципальном округе.

Из 125 531 избирателя, включенного в список, голосующих с помощью ДЭГ, явка составила 68% - проголосовало 85 960 человек.

Напомним, что в Нижегородской области работают 2 188 избирательных участка. Проголосовать на избирательных участках можно все 3 дня: 8, 9, 10 сентября с 8.00 до 20.00.