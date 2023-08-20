Почти 70% населения Дивеевского района проголосовали 9 сентября на выборах в Нижегородской области Политика

Почти 70% населения Дивеевского района проголосовали 9 сентября на выборах в Нижегородской области, сообщает областной Избирком.

В регионе завершился второй день голосования. Все бюллетени помещены в сейф-пакеты и находятся в зоне видеонаблюдения/видеофиксации. Помещение для голосования сдается под охрану. Это обеспечивает дополнительные меры безопасности в избирательном процессе.

На 20:00 9 сентября 2023 года избирательные участки региона посетили 886 570 человек. Это 35,6% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на участках.

Наиболее высокая явка на 20:00:

- 67,22 % - в Дивеевском муниципальном округе,

- 66,59% - в Краснобаковском муниципальном округе,

- 58,36% - в Ардатовском муниципальном округе,

- 57,28% - в Большеболдинском муниципальном округе,

- 57,21 % - в городском округе Сокольский.

Из 125 531 избирателя, включенного в список голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка на 20:00 составила 72%.

Напомним, что в Нижегородской области работают 2 188 избирательных участков. Проголосовать на избирательных участках можно все 3 дня: 8, 9, 10 сентября с 08:00 до 20:00. Также продолжается дистанционное голосование для всех, кто подал заявление о возможности проголосовать с помощью ДЭГ - vybory.gov.ru.