Явка нижегородцев на избирательные участки на 12:00 10 сентября составила 39,44%

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Явка при голосовании на избирательных участках в Нижегородской области на 12:00 10 сентября составила 39,44%. Такую предварительную информацию озвучили в Избиркоме.
Наиболее высокая явка избирателей на данный момент наблюдается в Дивеевском муниципальном округе, где свои голоса отдали уже 76,81% избирателей.
Также активно голосуют жители Краснобаковского (73,44%) и Лукояновского (69,02%) муниципальных округов.
Явка на ДЭГ на 12:00 воскресенья составила 81%: проголосовали 102 630 человек из 125 531 заявившегося избирателя.
Наблюдать за ходом дистанционного электронного голосования в режиме реального времени можно по ссылке.
10 сентября в Нижегородской области стартовал третий – заключительный - день голосования. У жителей региона есть возможность проголосовать до 20:00 часов вечера.
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