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Общество

Явка нижегородцев на избирательные участки на 12:00 10 сентября составила 39,44%

10 сентября 2023 14:02  [85] Общество

Фото: Александр Воложанин

Явка при голосовании на избирательных участках в Нижегородской области на 12:00 10 сентября составила 39,44%. Такую предварительную информацию озвучили в Избиркоме.

Наиболее высокая явка избирателей на данный момент наблюдается в Дивеевском муниципальном округе, где свои голоса отдали уже 76,81% избирателей.

Также активно голосуют жители Краснобаковского (73,44%) и Лукояновского (69,02%) муниципальных округов.

Явка на ДЭГ на 12:00 воскресенья составила 81%: проголосовали 102 630 человек из 125 531 заявившегося избирателя.

Наблюдать за ходом дистанционного электронного голосования в режиме реального времени можно по ссылке.

10 сентября в Нижегородской области стартовал третий – заключительный - день голосования. У жителей региона есть возможность проголосовать до 20:00 часов вечера. 

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Теги:
Выборы Избирком
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