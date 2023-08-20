Явка избирателей в Нижегородской области по данным на 15:00 составила 45% Общество

Фото: Александр Воложанин

Явка при голосовании на избирательных участках в Нижегородской области на 15:00 10 сентября составила уже 45,04%. Такую предварительную информацию озвучили в Облизбиркоме.

Максимальную активность продемонстрировали избиратели Лукояновского района: там на данный момент проголосовали уже 78,63% местных жителей.

Также активно голосуют жители Дивеевского (78,59%), Починковского (78,58%), Краснобаковского (77,77%) и Тоншаевского (77,19%) муниципальных округов.

Явка на ДЭГ на 15:00 воскресенья составила 84%: проголосовали 105 442 человека из 125 531 заявившегося избирателя.

Наблюдать за ходом дистанционного электронного голосования в режиме реального времени можно по ссылке.

10 сентября в Нижегородской области стартовал третий – заключительный - день голосования. У жителей региона есть возможность проголосовать до 20:00 часов вечера.