Явка избирателей в Нижегородской области по данным на 15:00 составила 45%

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Явка при голосовании на избирательных участках в Нижегородской области на 15:00 10 сентября составила уже 45,04%. Такую предварительную информацию озвучили в Облизбиркоме.
Максимальную активность продемонстрировали избиратели Лукояновского района: там на данный момент проголосовали уже 78,63% местных жителей.
Также активно голосуют жители Дивеевского (78,59%), Починковского (78,58%), Краснобаковского (77,77%) и Тоншаевского (77,19%) муниципальных округов.
Явка на ДЭГ на 15:00 воскресенья составила 84%: проголосовали 105 442 человека из 125 531 заявившегося избирателя.
Наблюдать за ходом дистанционного электронного голосования в режиме реального времени можно по ссылке.
10 сентября в Нижегородской области стартовал третий – заключительный - день голосования. У жителей региона есть возможность проголосовать до 20:00 часов вечера.
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