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Политика

Явка на избирательных участках Нижегородской области на 18:00 10 сентября составила 49,85%

10 сентября 2023 20:20  [85] Политика

Явка избирателей на 18.00 10 сентября, по предварительным данным, поступившим в избирательную комиссию Нижегородской области, составила 49,85% при голосовании на избирательных участках.

Всего, как сообщает Облизбирком, проголосовали 1 179 459 избирателей.

Высокая явка зафиксирована в Починковском (87,57%), Дивеевском (86,29%), Тоншаевском (84,31%), Лукояновском (83,96%), Краснобаковском (81,40%) муниципальных округах Нижегородской области.

Из 125 531 избирателя, включенного в список голосующих с помощью ДЭГ, явка составила 86% (проголосовало 107 953 человека).

Избирательные участки завершат работу ровно в 20.00.

Телефоны «горячей линии» избирательной комиссии Нижегородской области: (831) 202-43-68, (831) 434-44-59.

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Теги:
Выборы Избирком
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