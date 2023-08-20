Свет и воду точечно отключили в семи районах Нижнего Новгорода 11 сентября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 11 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 18:00 отключение электроэнергии будет производиться в многоквартирных домах по адресам: ул. Бекетова, 30а, 32; ул. Заярская, 13; ул. Ладыжникова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

В Нижегородском районе с 9:00 до 18:00 без света останутся жилые дома и административные здания по адресам: ул. Гоголя, 52; Нижне-Волжская наб., 8; ул. Суетинская, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 9.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 света не будет в административно-торговом здании на ул. Замкнутой, 26а.

С 9:00 до 17:00 электричество отключат в микрорайоне Починки: на ул. Вахтангова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Вузовской, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12; в Сочинском пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10; на ул. Старая Канава, 147, 149, 151, 151а, 153, 155; ул. Фрезерной, 20, 21а, 22, 27, 29;в Черкасском пер., 1, 2, 3, 4, 6, 8.

В Ленинском районе с 10:00 до 13:00 будут обесточены два многоквартирных дома: на ул. Академика Баха, 9 /1 и на ул. Даргомыжского, 8.

В Автозаводском районе с 9:00 до 12:00 электричество отключат в десятиэтажном жилом доме на ул. Политбойцов, 7.

В Канавинском районе будут проводиться плановые работы на сетях ГВС, которые затронут один многоквартирный дом по ул. Гордеевской, 40. Отключение горячей воды будет производиться с 9:00 до 13:00.

В Московском районе запланировано непродолжительное отключение холодной воды на ул. Гвардейцев. С 9:00 до 11:00 неудобства придётся терпеть жильцам домов № 11, 16, 18.