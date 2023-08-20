Онлайн-марафон "Голос Нижнего" прошёл в Штабе общественной поддержки Политика

Фото: Штаб Общественной поддержки

В Единый день голосования в нижегородском Штабе общественной поддержки прошел онлайн-марафон "Голос Нижнего".

В рамках марафона студенты экономических факультетов нижегородских вузов, активисты и волонтеры Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" обсудили с депутатом Государственной Думы РФ Юрием Станкевичем и руководителем Штаба общественной поддержки Ольгой Щетининой основы избирательного права и избирательного процесса в нашей стране, а также основные приоритеты экономического развития России и принципы "зеленой" экономики.

"Получилась чрезвычайно насыщенная встреча. Такие диалоги с молодежью – это, с одной стороны, возможность посмотреть на привычные вопросы их глазами, с другой – большая ответственность, потому что выступаешь наставником для ребят, можешь дать совет. Удалось обсудить практически всю палитру социально-экономической сферы. Сегодня, когда наша страна соприкоснулась с санкционным давлением, говорили о повышении эффективности государственной политики с точки зрения реформирования налоговой системы, поиска дополнительных источников, которые позволили бы насытить не только федеральный, но и региональный, и муниципальный бюджеты. Затронули тему достижения технологического суверенитета в отдельных отраслях нашей экономики, которые являются критически важными. Обсудили также успешные практики и опыт, которые необходимо накопить, чтобы реализовать себя в профессии. Благодарю Молодую Гвардию и Штаб за такой прием и содержательную беседу. Договорились с ребятами поддерживать диалог и дальше. Некоторым ребятам предложу стать общественными помощниками депутата и пройти стажировку в Госдуме, чтобы более глубоко погрузиться в законотворческий процесс", - заявил по итогам встречи Юрий Станкевич.

"Обсудили серьёзные вопросы, связанные с проведением избирательной кампании, юридические тонкости избирательного права. Что удивило: оказывается, наша молодежь, не смотря на продвинутость в айти, любит ходить голосовать и лично, на избирательных участках. Говорят, семейная традиция, особая атмосфера, торжественность и ответственность. Большинство из них уже сделали свой выбор. Некоторые посетовали, что не смогли. Причина проста - им ещё нет 18-ти. Ждут совершеннолетия. Уверена, что с такими активными гражданами нам все по плечу", - добавила руководитель Штаба общественной поддержки Ольга Щетиинина.

Важность участия в голосовании отметил и руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

"Голосовать важно и нужно – ведь, идя на выборы, мы выражаем свою гражданскую позицию, реагируем на работу власти, поддерживая курс развития нашей страны и передавая ее руководству и руководству области поручения, которые они должны включить в план своей работы, в Стратегию развития региона. Кроме того, участие каждого гражданина в голосовании повышает легитимность выборов и демонстрируют мировому сообществу единство государственной политики, единство воинов на передовой и всего общества в тылу", - отметил он.

Кроме того, в рамках марафона в Штабе прошел интерактивный квиз "Своя игра: ВЫБОРЫ!".