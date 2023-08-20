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Экономика

Марафон финансовой грамотности стартовал в Нижегородской области

11 сентября 2023 11:54  [90] Экономика

Марафон финансовой грамотности стартовал в Нижегородской области, который продлится до 5 декабря текущего года, сообщает пресс-служба правительства региона.

В течение трех месяцев воспитанники детсадов, учащиеся школ, ссузов и вузов, а также пенсионеры и все желающие прослушают курс лекций и примут участие в мастер-классах о финансовой грамотности. Мероприятия по финграмотности пройдут во всех районах Нижегородской области. Узнать, какие мероприятия пройдут в конкретном муниципалитете, можно по ссылке: https://финграмотность.рф/upload/files/MarafonFG2023/Plan_meropr_municip_obr.pdf

Как ответил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, финансы – неотъемлемая часть нашей жизни, и чтобы себя уверенно чувствовать необходимо быть финансово подготовленным.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима подчеркнула также важность финансовой грамотности в современном мире, добавив при этом, что это позволит и правильно планировать свои расходы, сохранять и преумножать заработанные средства.

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Теги:
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