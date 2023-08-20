Марафон финансовой грамотности стартовал в Нижегородской области Экономика

Марафон финансовой грамотности стартовал в Нижегородской области, который продлится до 5 декабря текущего года, сообщает пресс-служба правительства региона.

В течение трех месяцев воспитанники детсадов, учащиеся школ, ссузов и вузов, а также пенсионеры и все желающие прослушают курс лекций и примут участие в мастер-классах о финансовой грамотности. Мероприятия по финграмотности пройдут во всех районах Нижегородской области. Узнать, какие мероприятия пройдут в конкретном муниципалитете, можно по ссылке: https://финграмотность.рф/upload/files/MarafonFG2023/Plan_meropr_municip_obr.pdf

Как ответил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, финансы – неотъемлемая часть нашей жизни, и чтобы себя уверенно чувствовать необходимо быть финансово подготовленным.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима подчеркнула также важность финансовой грамотности в современном мире, добавив при этом, что это позволит и правильно планировать свои расходы, сохранять и преумножать заработанные средства.