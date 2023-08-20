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Общество

Участник СВО провел «Урок мужества» для старшеклассников нижегородской гимназии №25

11 сентября 2023 13:15  [93] Общество
фото: пресс-служба Дома народного единства

фото: пресс-служба Дома народного единства

Нижегородский участник СВО с позывным «Добрыня» провел «Урок мужества» для старшеклассников гимназии №25 Нижнего Новгорода. Сообщает пресс-служба Дома народного единства.

В рамках проекта «С чего начинается Родина» военнослужащий рассказал о том, как встал на защиту Родины, за что был представлен к награде, и как ведут себя бойцы на фронте.

По его словам, он ушел на спецоперацию в октябре 2022 года, пришел в военкомат с военным билетом, сказав, что готов служить России и защищать Родину. «У меня жена и маленькие дети, и я не хочу. Чтобы война пришла в наш дом», - добавил военнослужащий, отметив, что в зоне СВО привык ко многому: жизни в окопах и блиндажах, а также обстрелам. Военнослужащий подчеркнул, что в зоне боевых действий чувство страха и осторожность притупляться не должны.

«На передовой важны сплоченность и взаимовыручка, а чувство юмора поддерживает боевой дух. Подтруниваем друг над другом, даже в сложных ситуациях», - продолжил он, особо добавив, что «мы все настроены на победу».

В настоящее время военнослужащий приехал в Нижний Новгород в командировку за гуманитарной помощью, в зону СВО вернется с запчастями для служебного автопарка. Он отметил, что поддержка нижегородского тыла очень ценна для военнослужащих: их семьи получают льготы и выплаты, а гумпомощь из региона приходит на передовую каждый месяц. «Больше всего нам нужна поддержка близких. А так у нас все есть», - признался мужчина.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Кроме того, предусмотрена единовременная выплата 200 тысяч рублей для добровольцев, отправляющихся служить в именные подразделения Нижегородской области. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, формируемых в Нижегородской области подразделениях, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.

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Теги:
Военные СВО Школы
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