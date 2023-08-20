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Общество

Более четырех тысяч детей получили помощь в рамках акции "Собери ребенка в школу" в Нижегородской области

11 сентября 2023 13:44  [86] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородской области в рамках акции "Собери ребенка в школу" партии "Единая Россия" была оказана помощь в подготовке к началу нового учебного года более четырем тысячам детей участников СВО, ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также вынужденным переселенцам.

В акции приняли участие активисты и депутаты "Единой России", представители бизнеса и неравнодушные граждане. Сбор школьных принадлежностей проходил на площадках общественных приемных партии и Штаба общественной поддержки.  

"Акция "Собери ребенка в школу" стала по-настоящему партийной традицией. Только со стороны региональной общественной приемной и Штаба общественной поддержки "Единой России" была оказана помощь более 400 семей в подготовке к началу нового учебного года. Детям были подарены канцелярские принадлежности и наборы для творчества. В партийной акции приняли участие депутаты "Единой России" всех уровней, партийный актив во всех муниципалитетах. Кроме того, нашим депутатским корпусом была оказана помощь в укреплении материальной базы образовательных учреждений", - сказал руководитель региональной приемной партии "Единая Россия" Виктор Лунин.

Напомним, "Единая Россия" ежегодно проводит акцию "Собери ребенка в школу" для детей из многодетных, малообеспеченных, опекаемых семей, детей-инвалидов. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО.

В это году партия помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране.

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Теги:
Дети Школы
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