Очередную партию гуманитарного груза весом около 30 тонн передали нижегородцы в зону СВО Общество

фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Очередную партию гуманитарного груза весом около 30 тонн передали нижегородцы в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

Гуманитарный груз был собран активистами народного движения «Нижегородское ополчение-2022» и неравнодушными нижегородцами.

Стоит отметить, что 17 по счету груз сопроводит в зону СВО спикер Гордумы, председатель движения «Нижегородское ополчение-2022» Олег Лавричев. Благословил гуманитарный конвой настоятель Вознесенского Печерского мужского монастыря Нижнего Новгорода архимандрит Тихон (Затёкин). Священнослужитель вручил участникам гуманитарной миссии икону святого заступника и покровителя Руси, преподобного Серафима Саровского.

В рамках подготовки гуманитарного конвоя было собрано 5 млн 612 тыс рублей личных средств. Промышленники и предприниматели, общественники и волонтеры из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Сарова стали участниками сбора гуманитарной помощи. Печки-буржуйки, нательное белье и обувь, лекарства и краска отправились в составе гуманитарного груза. Почти 30 тонн гуманитарной помощи будет доставлено адресно в воинские подразделения: 110-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, танковый батальон имени Минина, добровольческий отряд имени святого благоверного князя Александра Невского, 96-ю отдельную бригаду разведки, 106-ю дивизию ВДВ и полевой госпиталь.

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев выразил слова благодарности всем, кто участвовал в формировании гуманитарного груза. «Обеспечение безопасности движения колонны, проход КПП, блокпостов осуществляют ветераны Управления Росгвардии по Нижегородской области. Надеюсь, что все пройдет по благословению Божьему, и мы вернемся, чтобы продолжить эту работу. Господь нам в помощь!» – сказал в заключение спикер городской Думы.