Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Вспышка кори в Арзамасском районе
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Воскресенский район: не только Светлояр
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 сентября 2023 15:51  [13] Поликлиника Первомайской ЦРБ открылась после модернизации по нацпроекту
11 сентября 2023 15:44  [28] Региональные выборы в России назвали достойными и чистыми
11 сентября 2023 15:24  [65] Интерактивный урок по ПДД провели молодогвардейцы для школьников Сормовского района Нижнего Новгорода
11 сентября 2023 15:21  [72] Очередную партию гуманитарного груза весом около 30 тонн передали нижегородцы в зону СВО
11 сентября 2023 14:57  [100] Бабье лето пообещали синоптики нижегородцам на этой неделе
11 сентября 2023 14:38  [93] Более 30 тысяч DDoS-атак было направлено на ресурсы ЦИК в ходе выборов
11 сентября 2023 14:05  [114] Учителям Дальнего Востока теперь доступны новые ипотечные привилегии
11 сентября 2023 13:44  [126] Более четырех тысяч детей получили помощь в рамках акции "Собери ребенка в школу" в Нижегородской области
11 сентября 2023 13:15  [133] Участник СВО провел «Урок мужества» для старшеклассников нижегородской гимназии №25
11 сентября 2023 12:26  [221] Вспышка кори зафиксирована в Арзамасском районе из-за непривитого ребёнка
Общество

Очередную партию гуманитарного груза весом около 30 тонн передали нижегородцы в зону СВО

11 сентября 2023 15:21  [72] Общество
фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Очередную партию гуманитарного груза весом около 30 тонн передали нижегородцы в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

Гуманитарный груз был собран активистами народного движения «Нижегородское ополчение-2022» и неравнодушными нижегородцами.

Стоит отметить, что 17 по счету груз сопроводит в зону СВО спикер Гордумы, председатель движения «Нижегородское ополчение-2022» Олег Лавричев. Благословил гуманитарный конвой настоятель Вознесенского Печерского мужского монастыря Нижнего Новгорода архимандрит Тихон (Затёкин). Священнослужитель вручил участникам гуманитарной миссии икону святого заступника и покровителя Руси, преподобного Серафима Саровского.

В рамках подготовки гуманитарного конвоя было собрано 5 млн 612 тыс рублей личных средств. Промышленники и предприниматели, общественники и волонтеры из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Сарова стали участниками сбора гуманитарной помощи. Печки-буржуйки, нательное белье и обувь, лекарства и краска отправились в составе гуманитарного груза. Почти 30 тонн гуманитарной помощи будет доставлено адресно в воинские подразделения: 110-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, танковый батальон имени Минина, добровольческий отряд имени святого благоверного князя Александра Невского, 96-ю отдельную бригаду разведки, 106-ю дивизию ВДВ и полевой госпиталь.

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев выразил слова благодарности всем, кто участвовал в формировании гуманитарного груза. «Обеспечение безопасности движения колонны, проход КПП, блокпостов осуществляют ветераны Управления Росгвардии по Нижегородской области. Надеюсь, что все пройдет по благословению Божьему, и мы вернемся, чтобы продолжить эту работу. Господь нам в помощь!» – сказал в заключение спикер городской Думы.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума гуманитарная помощь Олег Лавричев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph