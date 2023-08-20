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Общество

Дом народного единства и Фонд развития НХП заключили соглашение о сотрудничестве

11 сентября 2023 16:10  [116] Общество

Дом народного единства и Фонд развития народных художественных промыслов заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого пройдет серия мероприятий по изучению родного края для школьников и студентов «Краеведение для молодежи».

Как сообщает пресс-служба Дома народного единства, документ подписали ДНЕ Роман Кошелев и президент фонда Николай Смирнов.

Стоит отметить, что уже стартовала обучающая программа в рамках реализации соглашения о сотрудничестве. Исторический квест прошли ученики гимназии №25 Нижнего Новгороде.

В ходе мероприятия им предстояло решать загадки, связанные с историей региона. В частности, угадать рецепт лукового пирога из Арзамаса, вспомнить глав Российской империи, которые побывали в Нижегородской губернии, составить список народных промыслов региона и др.

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