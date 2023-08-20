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Политика

Роман Стронгин: В ситуационный центр не поступало информации о фактах нарушения избирательного законодательства

11 сентября 2023 17:59  [113] Политика

«Информации о фактах нарушения избирательного законодательства не поступала в ситуационный штаб Общественной палаты Нижегородской обалсти», - заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Нижегородской области Роман Стронгин.

«За период работы ситуационного центра из различных источников нам не поступило информации о фактах нарушениях избирательного законодательства. В дни голосования в Доме народного единства работа штаба осуществлялась в ситуационном центре и Центре общественного наблюдения (видеонаблюдения) (ЦОН), где была организована видеостена с трансляцией изображений с избирательных участков и организованы 10 автоматизированных рабочих мест для доступа к камерам видеонаблюдения на избирательных участках. Мониторинг дистанционного электронного голосования осуществляли три специалиста в сфере информационных технологий, которые прошли дополнительное обучение», - рассказал Роман Стронгин.

По его словам, также была организована работа горячей телефонной линии, по которой поступило 30 обращений. Большинство обращений носили информационно-справочный характер. Люди интересовались, как найти избирательный участок, возможно ли проголосовать без паспорта, задавали вопросы о надомном голосовании.

«Для реагирования на нештатные ситуации работали 10 мобильных групп. Но таких ситуаций не возникло, поэтому мы использовали транспорт для выезда наших представителей на избирательные участки в целях мониторинга ситуации и контроля наблюдателей. Всего наши представители объехали 138 участков», - добавил Роман Стронгин.

Для контроля наблюдателей представители ситуационного центра обзвонили более 600 участковых избирательных комиссий, осуществляли работу с картой сообщений НОМ, на которой не было отмечено сообщений о нарушениях, мониторили интернет на предмет появления фейковой информации.

«Реализован наш инновационный проект «НаблюдательНО», в ходе которого организовывались прямые включения с наблюдателями на избирательных участках, с территориальными подразделениями ситуационного центра общественного штаба, работала студия, в которой давали комментарии известные эксперты, политические и общественные деятели, показывался видеофильм об истории губернаторства в Нижегородской области», - рассказал Роман Стронгин.

Впервые был реализован проект по освещению хода избирательной кампании непосредственно с избирательных участков силами наблюдателей, которые размещали информационные сообщения в социальных сетях. 734 наблюдателя стали блогерами. За три дня наблюдения они опубликовали более 10 000 постов в социальных сетях.

Также впервые в этом году была организована работа территориальных подразделений ситуационного центра общественного штаба – в Дзержинске и Арзамасе.

Об итогах наблюдения за выборами журналистам рассказали также члены общественного штаба Елена Ленина, Евгений Семенов, Валентина Цывова, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод и эксперт общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Михаил Полянский, в течение трех дней принимавший участие в работе общественного штаба.

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Теги:
Выборы Общественная палата Роман Стронгин
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