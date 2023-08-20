Александр Брод: "Большой вклад в обеспечение прозрачности выборов в Нижегородской области внесли общественные наблюдатели" Политика

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Председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод высоко оценил организацию процесса общественного наблюдения в Нижегородской области.

"Нижегородская область очень позитивно и конструктивно выглядела на фоне других регионов - это можно объяснить слаженной работой общественного штаба, политических партий и наблюдательной системы. Каждый внес свой вклад в решение, общей задачи: провести выборы открыто, доступно и прозрачно. Большой вклад в развитие процесса обеспечения прозрачности выборов в Нижегородской области внесли общественные наблюдатели", - сказал Александр Брод.

Он отметил, что в регионе действовало большое количество избирательных участков, и на каждом из них присутствовали общественные наблюдатели, которые сообщали очень подробно обо всех стадиях избирательного процесса.

"Я думаю, это оказывало дисциплинирующее воздействие на членов комиссии, на избирателей и на все политические силы. Общественный штаб тоже работал профессионально. И этот добросовестный труд разных участников процесса дал свои добрые плоды: информации о проблемах и нарушениях из региона мы не получали", - подчеркнул Александр Брод.