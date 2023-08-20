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Общество

ПАО "Т Плюс" запустила онлайн-сервис для проверки отключений горячей воды и тепла

11 сентября 2023 19:37  [100] Общество

ПАО «Т Плюс» для удобства жителей запустило онлайн-сервис «Тепловая справочная служба» (ТСС), с помощью которого можно узнать причину и сроки отсутствия горячей воды летом и тепла зимой. Для этого клиентам потребуется войти на сайт ТСС https://tss.tplusgroup.ru/, выбрать свой регион и ввести адрес дома в поисковую строку.

Как сообщает пресс-служба компании, срок отключений горячей воды может корректироваться в зависимости от сложности и объема работ. Поэтому информация на сайте ТСС будет оперативно корректироваться.

Также ТСС позволяет проверить информацию о проводимых на тепловых сетях ремонтах, оставить обращение по качеству коммунальных услуг и обслуживанию трубопроводов, проверить статус ранее поданной заявки. Кроме того, на сайте размещены ответы на часто задаваемые вопросы.

Энергокомпании необходимо регулярно проводить плановые проверки всех систем теплоснабжения, чтобы они качественно и надежно функционировали. Поэтому обойтись без отключений горячей воды нельзя, даже если они кратковременные.

В частности, отключения горячего водоснабжения необходимы для того, чтобы специалисты провели испытания тепловых сетей, выявили и своевременно отремонтировали участки трубопроводов до начала отопительного сезона.

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Теги:
ЖКХ Т Плюс
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