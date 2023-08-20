Электроэнергию точечно отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 12 сентября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 12 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: Керамический пер., 1-7, 9-11б, 14, 14а, 16, 18; Копосовский пер., 5-12; Кровельный пер., 1-22; ул. Новые Полянки, 8, 8а, 12, 14, 16-41, 43, 43а, 43б, 43в, 45, 49а.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 отключение электроэнергии запланировано в бизнес-центре в пер. Союзном, 45.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся жилые дома и административные здания по ул. Николая Пахомова, 4, 4а, 5, 7; ул. Обухова, 2, 3, 10, 11, 17-21; ул. Октябрьской Революции, 18/22; ул. Чкалова, 13-29б (нечет.), 41.

Кроме того, Кстовский РЭС предупредил о возможном отключении электроэнергии с 9:00 до 19:00 в Нижегородском районе - на Казанском шоссе и ул. Ковской, в Верхне-Печерской слободе, в Кузьминке - на ул. Полевой, Талалушкина, Чкалова, а также на ул. Мира в Афонино, в деревнях Анкудиновка, Никульское, Новопокровское, Кузнечиха.