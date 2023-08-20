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Политика

Артем Кавинов: "Глеб Никитин совместно с правительством области выбрал правильную стратегию развития региона"

12 сентября 2023 10:47  [98] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области Артем Кавинов прокомментировал итоги выборов губернатора Нижегородской области.

"Последние пять лет работы убедительно доказали, что Глеб Никитин совместно с правительством области выбрал правильную стратегию развития региона: сотни реализованных проектов, начиная с благоустройства небольших дворовых территорий, ремонта сельских домов культуры до масштабных, грандиозных. Чего только стоит беспрецедентный ремонт дорог в районах области, особенно в северных, которые не видели ремонта в таком объеме последние лет пятьдесят. Или строительство крупных спортивных объектов: ледового комплекса в Ковернино и зала художественной гимнастики в Заволжье. Ну и, конечно же, ледовая арена в Нижнем, строительство метро в Сормове, ИТ-кампус, развитие речного пароходства", - сказал депутат Госдумы.

Артем Кавинов отметил, что в ходе стратсессий, которые проводились прошедшим летом, по атмосфере было понятно: и эксперты, и жители оценивают работу команды как стопроцентное попадание в их запросы.

"Подписана и вовсю реализуется инвестиционная программа по газификации нашего севера. Ждать голубого топлива осталось совсем недолго! Регион смог достичь высокого уровня среди других субъектов страны во многом благодаря федеральному ресурсу губернатора и его личному участию в проектах. Как говорится, сказал – сделал!" - отметил Артем Кавинов.

Он добавил, что впереди – огромная работа по реализации тех пожеланий, которые при участии жителей предлагались для включения в обновленную стратегию развития области.

"Тут и продолжение комплексного развития сельских территорий, и поддержка кадров на селе, и поддержка спорта, в том числе адаптивки. Продолжаем и работу в зоне СВО. Совместно с губернатором решаем сложные задачи по обеспечению наших ребят самым необходимым. Сам работаю в эти дни на Донбассе. Очень рад, что и здесь, в Донецке, и на Луганщине члены команды Глеба Никитина трудятся достойно. Поздравляю главу региона с уверенной победой на выборах! Новых достижений и упорства. Вместе с коллегами-депутатами Госдумы рады быть рядом!" - сказал Артем Кавинов.

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Теги:
Артём Кавинов Глеб Никитин
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