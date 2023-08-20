Евгений Люлин: "Нижегородские айтишники считаются одними из лучших в России" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем программиста.

"Компьютеры, смартфоны, планшеты прочно вошли в нашу жизнь, стали рабочим инструментом, средством для получения разнообразных цифровых услуг и развлечений. Сказать спасибо за это мы должны специалистам ИТ-отрасли, которая продолжает развиваться и удивлять.

Нижегородские айтишники считаются одними из лучших в России. Экономическую базу для лидерства обеспечивают беспрецедентные меры господдержки: субсидируется процентная ставка по кредитам, снижается налоговая нагрузка на ИТ-компании, увеличиваются размеры грантов, действует льготная ипотека, отсрочка от армии для специалистов.

Мы все гордимся достижениями нижегородских программистов, заслуги которых признаны во всем мире! Искренне, от души желаю вам новых больших успехов, благополучия, всего самого доброго!" - говорится в поздравлении.