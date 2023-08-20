Евгений Люлин: Леса являются главным богатством Нижегородской области Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил свое поздравление с Днем работников леса.

"Леса занимают почти половину территории Нижегородской области, являясь не только сырьевой базой для деревообрабатывающей промышленности, но и главным богатством региона, источником экологического благополучия и природного разнообразия.

Благодаря профессиональному и эффективному труду работников лесной отрасли в нашей области обеспечен баланс выбытия и восстановления лесов. Нижегородские технологии, посадочный материал востребованы в других регионах Приволжья.

Благодарю вас за ваш труд и ответственное отношение к делу! Желаю вам новых профессиональных успехов, а также здоровья и благополучия!" - говорится в поздравлении.