Евгений Люлин: Леса являются главным богатством Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил свое поздравление с Днем работников леса.
"Леса занимают почти половину территории Нижегородской области, являясь не только сырьевой базой для деревообрабатывающей промышленности, но и главным богатством региона, источником экологического благополучия и природного разнообразия.
Благодаря профессиональному и эффективному труду работников лесной отрасли в нашей области обеспечен баланс выбытия и восстановления лесов. Нижегородские технологии, посадочный материал востребованы в других регионах Приволжья.
Благодарю вас за ваш труд и ответственное отношение к делу! Желаю вам новых профессиональных успехов, а также здоровья и благополучия!" - говорится в поздравлении.
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