Евгений Люлин: "Региональная система учреждений дошкольного образования и воспитания продолжает совершенствоваться"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил свое поздравление с Днем воспитателя и всех дошкольных работников.
"Поздравляю воспитателей детских садов, детдомов и учреждений дополнительного образования с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Ваш труд имеет особую ценность для общества. Работая с маленькими детьми, с сиротами, с детьми-инвалидами, именно вы закладываете в их сознание веру в добро и людей, помогаете им открывать мир. Уверен, что посвятить себя этому делу могут только исключительные добрые и отзывчивые люди, которые рассматривают свою работу как призвание.
Региональная система учреждений дошкольного образования и воспитания продолжает совершенствоваться: ремонтируются и строятся новые здания детсадов, создаются условия для комфортного труда воспитателей и развития детей.
Позвольте мне пожелать вам успехов в вашей профессиональной деятельности, а также здоровья и благополучия!" - сказал Евгений Люлин.
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